Древни подводни каньони хвърлят светлина върху ранния животински свят

Геолози са открили нови доказателства, че драстични промени в морското равнище са издълбали гигантски подводни каньони в района на планинския хребет Флиндърс в Южна Австралия преди стотици милиони години, създавайки условия, които са запазили следи от някои от най-ранните форми на сложен живот на Земята, предаде Синхуа.

Изследването на учени от Университета на Аделаида хвърля нова светлина върху промените в околната среда, съпътствали появата на едиакарската биота - група организми с меко тяло, живели преди повече от 538 милиона години, се посочва в изявление, направено от институцията.

Авторите му са изследвали скални образувания в планинския хребет Флиндърс, известен с богатите си находища на фосили от късния геоложки период едиакарий. Тези вкаменелости са съхранили следи от мекотели, живели преди „експлозията" на животинското разнообразие, наблюдавана по-късно в историята на Земята.

Изследователите са открили доказателства за съществуването на огромни каньони, ориентирани в посока югоизток, които достигат дълбочина до 280 метра и ширина над шест километра.

Според учените тези форми са се образували до голяма степен в резултат на подводна ерозия, започнала при значително понижаване на морското равнище. Възможно е някои от тях да са се образували и чрез ерозия над морското равнище, преди да бъдат залети от водата.

С последвалото повишаване на морското равнище водата е заляла местността, а седиментите постепенно са запълнили каньоните. Това е допринесло за създаването на геоложки условия за запазването на богатите фосилни находища в региона, според изследването, публикувано в сп. "Earth and Planetary Science Letters".

Изследователите отбелязват, че формата на каньоните и видовете седименти, които ги запълват, издават наличието на мощни подводни течения, способни да пренасят големи количества материал.