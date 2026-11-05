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Започват изпитания за възстановяване на коралите на Големия бариерен риф в Австралия

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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започват изпитания възстановяване коралите големия бариерен риф австралия
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Морски изследователи започнаха едно от най-мащабните изпитвания в естествена среда за възстановяване на корали по Големия бариерен риф в Австралия, което съвпадна с ежегодното размножаване на коралите, съобщи Синхуа.

Според официално изявление на Австралийския институт за морски науки (AIMS) Програмата за пилотни внедрявания (PDP) има за цел да разположи до 120 000 специално проектирани устройства за заселване на млади корали. Те ще бъдат разпределени по рифовете около островите Кепел, както и край Кернс и Порт Дъглас през сезон 2026 - 2027 г.

В текста се посочва още, че програмата обучава експерти по коралови аквакултури и групи от коренното население в щата Куинсланд как да управляват модулите „РийфСийд“ (ReefSeed) и да отглеждат корали в съоръжения на сушата, преди младите организми да бъдат транспортирани и заселени върху рифовете.

Модулите „РийфСийд“ представляват мобилни, модулни системи за коралови аквакултури, разработени от Австралийския институт за морски науки. Те имат капацитет да произвеждат милиони коралови ларви и стотици хиляди млади корали за рифовете в Австралия и чужбина. Първият модул „РийфСийд“ вече е инсталиран и успешно тестван на Малдивите, допълва Синхуа.

#програма за възстановяване #големият бариерен риф #корали

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