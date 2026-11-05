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Италиански готвач беше уволнен, след като отказал да сложи ананас върху пица

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 03:22 мин.
По света
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Снимка: илюстративна
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Италиански главен готвач беше уволнен от ресторант в австралийския град Бризбейн, тъй като отказал да сложи ананас върху пица, защото това било "обида за неговата култура", предаде Би Би Си.

Давиде Тамбурела е бил отстранен от вече затворилия ресторант "Ла Коста" – две седмици след среща с ръководството, което имало поредица от оплаквания относно поведението на кулинаря. Сред тях бил и отказът на Тамбурела да приготви пица с шунка и ананас за гостите на частно събитие. Тогава готвачът заявил, че всяко нареждане от страна на мениджмънта "не е задължително да бъде изпълнявано, когато оскърбява неговата култура".

Подробностите излязоха наяве, след като шеф-готвачът се обърна към австралийската Комисия за справедливи трудови отношения с твърдението, че е бил уволнен несправедливо. В своето решение комисията отбелязва, че отказът на Тамбурела да слага ананас върху пиците е продиктуван от факта, че "като италианец, той смята поставянето на ананас върху пица за обида към неговата култура".

Освен това се посочва, че това е третият път за последните четири години, в който Тамбурела категорично отказва да използва тропическия плод върху италианското ястие. Преди това той дори е помолил шефа си да провери колко важно е за италианците да не слагат ананас на пицата.

Щатът Куинсланд, където се намира ресторантът, е известен като столицата на ананасите в Австралия и осигурява цялото търговско производство на плода в страната. На крайбрежието Съншайн коуст туристите редовно спират за снимки пред Големия ананас – 16-метрова пластмасова фигура на плода със статут на културно наследство, превърнала се в местна забележителност.

Срещу Тамбурела обаче са били повдигнати и други обвинения – за използване на нецензурен език, за начина му на общуване и за нагнетяване на напрежението на работното място. В решението на комисията се описва и инцидент от април тази година, при който готвачът е счупил костици на дясната си ръка, след като ударил метален парапет по време на работа.

Тамбурела се е надявал ресторантът да го спонсорира за работна виза, която да му осигури статут на постоянен жител като квалифициран кадър. След уволнението му обаче ръководството е прекратило тази процедура. В крайна сметка готвачът е загубил делото за неправомерно уволнение, тъй като жалбата му е била подадена извън законовия срок.

Към днешна дата профилът му в социалните мрежи показва, че той работи в друг ресторант в Бризбейн. Проверка на Би Би Си е установила, че в неговото меню ананасът изобщо не фигурира.

#италианец #Австралия #пица #ананас #Бризбейн

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