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Морските птици и естествената растителност може да спасят атолите от покачването на морското ниво

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Морските птици и естествената растителност може да спасят атолите от покачването на морското ниво
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Ново проучване установява, че опазването на морските птици и възстановяването на естествената растителност биха могли да помогнат на ниско разположените тропически атоли в борбата срещу заплахата от покачване на морското равнище, съобщава на уебсайта си Университетът на Оукланд в Нова Зеландия.

Проучването, публикувано в списание Science Advances, показва как хранителните вещества, пренасяни от морските птици, влияят на атолите и заобикалящите ги коралови рифове.

„Екологичното състояние на кораловите рифове и растителността на островите е пряко свързано с това доколко устойчиви ще бъдат атолите на покачващото се заради климатичните промени морско равнище“, казва Щайбл.

„Над 700 000 души населяват атоли в Индо-тихоокеанския регион“, отбелязва той. „За тях културното наследство, социалните връзки, местните системи от знания и поминъкът са неразривно свързани с атолите, които обитават от хилядолетия“, добавя ученият.

По думите му атолите осигуряват дом за 31 милиона морски птици, както и за множество уникални местни сухоземни видове птици.

Водещият автор на проучването, проф. Ник Греъм от Университета в Ланкастър, Великобритания, уточнява, че „замяната на стари, изоставени насаждения от кокосови палми с естествена растителност, както и възстановяването на популациите от морски птици чрез премахване на инвазивните плъхове, биха могли да се окажат ключови за оцеляването на тези малки, ниско разположени острови“.

Изследователите анализират екологични данни за 28 атола в Индийския и Тихия океан и изчисляват количеството „енергия“, което птиците пренасят от открития океан към всеки от малките атоли, както и начина, по който хранителните вещества, съдържащи се в екскрементите им, влияят на островите и заобикалящите ги морски екосистеми. Оказва се, че присъствието на морски птици и местна растителност стимулира растежа на кораловите рифове, образуването на седименти и стабилизирането на почвата.

Предишни проучвания също показват, че морските птици играят жизненоважна роля в преноса на хранителни вещества от открития океан, където се хранят, към островите, където почиват, размножават се и гнездят. Въпреки това множество тропически острови са загубили популациите си от морски птици вследствие на унищожаването на местата им за почивка и появата на хищници, каквито са инвазивните плъхове, попаднали там като „нелегални пътници“ на кораби през изминалите векове.

На голям брой атоли местната растителност е премахната, а земята е превърната в площи за застрояване или за земеделски култури. Смята се, че в днешни дни кокосовите плантации заемат около 60 процента от горските територии на атолите в Тихия океан.

Растежът на рифовете е от ключово значение за ограничаване на ерозията по крайбрежието на островите, причинена от вълните, а изследователите установяват, че коралите растат значително по-бързо върху рифовете около острови със здрави популации от морски птици в сравнение с острови, където птици липсват. Тези корали, обогатени с хранителни вещества, също така отлагат калций по-бързо, създавайки по-голямо количество твърдо рифово вещество.

Проучването установява и че когато на островите живеят морски птици, кореновите системи на местните растения се развиват по-добре.

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