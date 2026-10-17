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Нашествие на смъртоносни прилепи в Австралия

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
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Само за две седмици 43 души са били нападнати в югоизточния щат Нов Южен Уелс

Нашествие на смъртоносни прилепи в Австралия
Снимка: Снимката е илюстративна
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Властите в страната съобщи за нашествие на агресивни прилепи, които могат да пренасят смъртоносен вирус, според People.

Само за две седмици 43 души са били нападнати от прилепи в югоизточния щат Нов Южен Уелс. Тази цифра е повече от четири пъти по-висока от броя на подобни инциденти година по-рано.

Биолозите смятат, че епидемията е свързана с недостиг на храна, който кара прилепите да остават в градските градини през деня и да не се връщат в колониите си. Това увеличава контакта им с хората.

Според Австралийския център за контрол и превенция на заболяванията, всеки член на семейството на прилепите може да бъде носител на австралийски лисавирус на прилепите (ABLV). Той е близък роднина на вируса на бяс и се предава чрез ухапване, одраскване или слюнка на заразен прилеп върху увредени лигавици. Ранните симптоми наподобяват грип, но бързо прогресират до парализа, объркване и гърчове.

След като се появят симптомите, няма ефективно лечение за вируса.

Почти 100 процента от случаите са фатални.

Въпреки че през последните 30 години са регистрирани само четири случая на инфекция с ABLV, австралийските здравни власти призовават гражданите да бъдат внимателни и да избягват всякакъв контакт с прилепи.

#смъртоносни прилепи #Австралия #нашествие

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