Обрат при паралелното преброяване на 100%, "Мяра": ПП-ДБ изпреварват ГЕРБ-СДС, БСП остават под 4%
Пет партии влизат в парламента, близо половината от имащите право на глас са гласували
При 100% паралелно преброяване на агенция "Мяра" пет партии влизат в парламента, а БСП изпада под 4-процентната бариера.
"Прогресивна България" – 45%
ПП-ДБ – 12,6%
ГЕРБ-СДС – 12,3%
ДПС – 6,8%
"Възраждане" – 4,2%
МЕЧ – 3,3%
"Величие" – 3,2%
"БСП - Обединена левица" – 3,1%
"Сияние" – 3%
"Алианс за права и свободи - АПС" – 2,3%
"Има такъв народ" – 0,7%
"Синя България" – 0,6%
С "Не подкрепям никого" са гласували 1,6% от избирателите.
Избирателната активност към 20.00 часа е 48,9%.
Според данните към 95% паралелно преброяване на агенция "Мяра" мандатите се разпределят:
"Прогресивна България" – 135
ПП-ДБ – 37
ГЕРБ-СДС – 36
ДПС – 20
"Възраждане" – 12