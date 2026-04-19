Обрат при паралелното преброяване на 100%, "Мяра": ПП-ДБ изпреварват ГЕРБ-СДС, БСП остават под 4%

При 100% паралелно преброяване на агенция "Мяра" пет партии влизат в парламента, а БСП изпада под 4-процентната бариера.

"Прогресивна България" – 45%

ПП-ДБ – 12,6%

ГЕРБ-СДС – 12,3%

ДПС – 6,8%

"Възраждане" – 4,2%

МЕЧ – 3,3%

"Величие" – 3,2%

"БСП - Обединена левица" – 3,1%

"Сияние" – 3%

"Алианс за права и свободи - АПС" – 2,3%

"Има такъв народ" – 0,7%

"Синя България" – 0,6%

С "Не подкрепям никого" са гласували 1,6% от избирателите.

Избирателната активност към 20.00 часа е 48,9%.

Според данните към 95% паралелно преброяване на агенция "Мяра" мандатите се разпределят:

"Прогресивна България" – 135

ПП-ДБ – 37

ГЕРБ-СДС – 36

ДПС – 20

"Възраждане" – 12