Очаква се утре Нидерландия да вземе решение за България в Шенген

Нидерландия продължава да се противопоставя на присъединяването на България към Шенгенското пространство, пише нидерландският в. "Телеграф".

Нидерландия остава единствената страна в Европейския съюз, която не подкрепя влизането на България в Шенген. Тази седмица българска делегация пристигна в Нидерландия, за да убеждава нидерландските политици да променят позицията си, отбелязва изданието.

Утре нидерландското правителство предвижда да вземе решение по въпроса, посочва вестникът. Той цитира източници, според които кабинетът ще даде зелена светлина за присъединяването на Румъния и Хърватия към Шенген. Но България все още е обект на интензивни спорове. Според вътрешни лица България все още не отговаря на всички изисквания, пише "Телеграф".

