Оклахома Сити и Минесота ще решат спора за трона на Запад

Първият срещу шестия от редовния сезон. Шей Гилджъс-Александър срещу Антъни Едуардс. "Гръмотевици" срещу "горски вълци". Оклахома и Минесота са отборите, които си проправиха път през жестоката Западна конференция и сега излизат в спор за място на големия финал на Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада.

И двете организации се пребориха със съмненията около съставите за сезон 2024/25, като от едната страна стои един от най-младите отбори в историята на Асоциацията, а от другата - полемично трансферно решение, което, на пръв поглед, постави под въпрос свършената работа в последното десетилетие.

One series away from the 2025 #NBAFinals presented by @YouTubeTV.



Ant. Randle. Gobert.

SGA. JDub. Chet.



The 6-seed Timberwolves and top-seeded Thunder clash in the Western Conference Finals with GAME 1 on Tuesday at 8:30pm/et on ESPN! pic.twitter.com/QMyZE01bYT