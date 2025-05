Оклахома се класира за финал на Запад след изразителна победа срещу Денвър

Оклахома Сити Тъндър се класира за финала на Западната конференция в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада. Младото ядро на първенеца от редовния сезон се справи безупречно в мач №7 от полуфиналите срещу един от най-опитните отбори в двубоите с огромни залози - Денвър Нъгетс, след 125:93 пред домакинската публика в "Пейком Център".

Така "гръмотевиците" се класираха за първи финал на Запад след 2016 г и ще се изправят срещу миналогодишния финалист Минесота Тимбъруулвс, докато шампионът от сезон 2023 г. отпада за втора поредна година в тази фаза след мач №7 и вече е 4-3 в решаващи сблъсъци в ерата "Йокич".

Първият мач от финала на Западната конференция в НБА е в ранните часове на 21 май, сряда, в Оклахома.

Въпреки съмненията около трима от основните играчи в ротацията на Дейвид Аделман - Аарън Гордън, Джамал Мъри и Ръсел Уестбрук, Денвър стартира ударно в двубоя и рано натрупа двуцифрен аванс при 21:10. Кристиан Браун и Никола Йокич задвижиха нападението на тима, докато Гордън, който бе под въпрос, заради проблем с лявото подколенно сухожилие, записа 5 борби за 7 минути игра. Когато тежкото крило напусна паркета обаче домакините започнаха да доминират в подкошията и с няколко алей-уп забивки съумяха да намалят изоставането си на 26:21 в края на първата четвърт.

Оклахома пренесе инерцията си в началото на втория период и с бърза серия от 8 последователни точки поведе в резултата за първи път при 29:26. Въпреки множеството грешки и неефективната игра в нападение шампионът от 2023 г. успя да се задържи на близко разстояние до съперника. Джейлън Уилямс обаче включи турбото и със своите 17 точки само през втората четвърт придаде нужната искра на "гръмотевиците", които се оттеглиха на почивката с най-големия си аванс - 60:46.

Доминацията на Оклахома започваше да изглежда все по-осезаема, а Денвър сякаш бе изчерпан от идеи след подновяването на играта и домакините продължаваха да трупат отгоре на предимството си. Две минути отнеха на Нъгетс да се разпишат през третата четвърт, когато резултатът вече бе 48:69 в полза на съперника. Дълбочината в състава на безмилостните "гръмотевици" бе на преден план, като цели 8 баскетболисти отбелязаха точки, а авансът им преди последните 12 минути достигна до 97:72.

Шей Гилджъс-Александър успя да обезвери изцяло гостите още в самото начало на последния период с 12 точки, за да покачи предимството на Оклахома на 38, както и да оформи 35 в личния си актив. При оставащи 7:47 минути и двамата старши треньори изкараха всички титуляри от паркета, но това не попречи на "гръмотевиците" да продължават да громят до края на срещата, която завърши 125:93.

Фаворитът за приза за Най-полезен играч в редовния сезон на НБА Шей Гилджъс-Александър бе най-резултатен на паркета с 35, като добави и 3 откраднати топки, докато Джейлън Уилямс завърши с 24 точки и 7 асистенции.

За Денвър Никола Йокич се отчете с 20 точки, 9 борби и 7 завършващи подавания, а Кристиан Браун реализира 19 точки.