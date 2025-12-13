БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
БДЖ обяви новия график за движение на влаковете
Започна операция за изтеглянето на танкера...
ЗАПАЗЕНИ

Опашки пред БНБ за купуването на стартовите пакети с български евромонети

Дарина Ангелова
Всичко от автора
У нас
опашки бнб купуването стартовите пакети български евромонети
Интересът към стартовите пакети с български евромонети не стихва. Извънредно днес такива се продаваха на касите на БНБ.

От сутринта граждани търпеливо чакаха да закупят пакетчета с 42 евромонети на стойност 10 евро и 23 цента или точно 20 лева. Такива се продават още в пощенските клонове в страната и в търговските банки, където юридическите лица могат да закупуват и по-големи пакети на стойност 200 лева.

Сесилия Рашева: "Искам да купя два комплекта, да ги подаря на моята внучка, като поколение от това, което протестира 1990 година, да покажа докъде стигнахме и да се надявам, че ще продължиме по този път към Европа и към нормалните ценности. Аз ги взимам по-скоро като ценност, като един нов етап в развитието на България"

