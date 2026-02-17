От ПП предупреждават, че ще предприемат правни действия срещу всеки, който ги свързва със случая "Петрохан"

От „Продължаваме промяната“ (ПП) отхвърлят внушенията за намеса в тежкия криминален случай, свързан с хижа „Петрохан“ и „Околчица“. В декларация, разпространена до медиите, от партията са категорични, че подобни твърдения представляват съзнателна политическа манипулация и циничен опит трагедия, в която сред жертвите и потърпевшите са и деца, да бъде използвана като инструмент за предизборна кампания.

"Недопустими са и опитите за манипулации на гърба на деца и техните семейства в момент, в който обществото очаква истина и справедливост, а не политически игри и изкуствено разделение и противопоставяне", добавят от формацията.

ПП осъждат всякакво насилие и злоупотреба с деца.

"Престъпленията срещу деца са едни от най-тежките посегателства срещу гражданите и изискват бързо, независимо и безкомпромисно разследване. Всеки, който е извършил или е прикривал подобни деяния, трябва да понесе пълната тежест на закона – без оглед на позиция, връзки или влияние. Със същата сила това важи за ръководителите и чиновниците в институциите, които със своите действия и бездействия носят отговорност за трагичните събития", е записано още в декларацията.

Настоява се за включване на международни експерти в разследването и за разкриване на обективната истина, основана единствено на факти и доказателства.

От ПП допълват, че настоящият вътрешен министър е неспособен да изпълни тази задача и призовават следващият ръководител на МВР да осигури пълна прозрачност на разследването и да даде ясен отговор колко представители на службите са били запознати с дейността на „Национална агенция за контрол на защитените територии“, свързана с хижа „Петрохан“ и обитателите ѝ, и защо в продължение на най-малко 12 месеца не са предприети ефективни мерки.

"Призоваваме разследването да продължи с максимален приоритет до разкриване на пълната истина. Обществото има право да знае кои длъжностни лица в ДАНС, МВР и прокуратурата са били информирани, какви действия са предприели и защо институционалната реакция закъснява дори към днешна дата. В случай, че бъдат установени извършители на криминални деяния, те трябва да получат справедливо наказание", пишат още от ПП.

От партията предупреждават, че ще предприемат правни действия срещу всеки, който продължава да разпространява клевети по неин адрес във връзка с криминалния случай.