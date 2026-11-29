Отвориха пътя Варна - Добрич за автомобили над 12 тона
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Снимка: БГНЕС/Архив
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Във Варна и областта са отворени всички пътища.
Пътят Варна – Добрич вече е отворен за движение и за автомобили над 12 тона, съобщиха от Областната управа.
На територията на област Варна няма селища без ток и вода.
По-рано тази сутрин пътят Добрич - Варна беше затворен за движение в района на Аксаково, заради нулева видимост. Леките автомобили можеха да ползват обходния маршрут през Оброчище.