Първа победа за Филаделфия Севънтисиксърс в новия сезон от НБА

Филаделфия Севънтисиксърс извоюва първата си победа за сезона в Националната баскетболна асоциация. Двубоят премина през куп обрати и предложи много драма, като дори се стигна до 5-минутно продължение, в което селекцията на Ник Нърс показа по-здрави нерви и заслужи труден успех като гост на Индиана Пейсърс със 118:114. Ключов за триумфа бе Тайрийз Макси, който избухна през второто полувреме и вкара 38 от общо 45 точки.

"Пешеходците" се възползваха от бавното начало на гостите си, повеждайки с 6:0 след две минути на паркета. Севънтисиксърс допуснаха голям брой грешки в нападание, а в защита отваряха огромно пространство към коша за техните съперници. Впоследствие Ник Нърс промени ротацията си, което повлия благоприятно на тима от Филаделфия, който поведе след първите 12 минути с 28:23. Ерик Гордън се включи със 7 точки за 6 минути от пейката.

В началото на втората четвърт се наруши значително ритъма на игра, което доведе до спад в стрелбите и на двата отбора. Индиана Пейсърс по-бързо се адаптира и показа по-добра успеваемост и след тройки на Бен Шепард, Паскал Сиакам и Майлс Търнър на два пъти, се оттегли на почивката с аванс - 58:52.

Третият период бе перфектно олицетворение на количество пред качество. Гостите продължиха да надстрелват своя съперник, като първоначално това не даде желания ефект. "Пешеходците" поведоха с 9 точки след подновяването на играта, но при 61:68, Севънтисикърс навлязоха в серия от 16:1, благодарение на Тайрийз Макси, който влезе в ролята на играч номер 1 за своя отбор, поради отсъствието на Джоел Ембийд и Пол Джордж.

Гардът отбеляза цели 14 точки, макар че успеваемостта му да не бе най-добрата - 37%, за да донесе предимство от една точка на тима от Филаделфия преди последните 12 минути - 79:78.

Мерникът на Макси ставаше по-точен с течение на двубоя и той откри последната четвърт по същия феноменален начин - 8 точки за 4 минути, но двата отбора продължаваха да бъдат изключително равностойни. Зрелищна забивка на Аарън Нийсмит при оставащи 3:02 минути сякаш даде нужния импулс на "пешеходците" да се преборят за победата, но гостите не се предадоха и при оставащи 33 секунди Кейлъб Мартин вкара за 103:102 в тяхна полза, а след това играха за нарушения. Макси бе безгрешен от двата наказателни удара, което направи резултата 105:102. По всичко личеше, че Севънтисиксърс щяха да си тръгнат от Индиана с първа победа за сезона, но Тайрийз Халибъртън вкара зашеметяващ кош извън дъгата, докато е разбалансиран, при оставащи четири секунди, за да вкара мача в продължение.

Добавените пет минути предложиха същата драма през редовните 48, като нервите почнаха да си казват думите, когато отборите започнаха да играят за нарушение. Все пак продължението принадлежа на един човек - Тайрийз Макси, който вкара 10 от 13-те точки на своя тим.

След Макси, най-резултатни за Филаделфия Севънтисиксърс бяха Кейлъб Мартин със 17 точки и 12 борби и Ерик Гордън с 15 точки.

За Индиана Пейсърс цели 7 баскетболисти надвишиха квотата от 10 точки, но само Тайрийз Халибъртън отбеляза над 20 - 22. Паскал Сиакам завърши със 17, Оби Топин с 15, Майлс Търнър с 14, а Андрю Нембхард, Аарън Нийсмит и Ти Джей МакКонъл се отчетоха точно с 10.

И двата отбора започват бавно сезона в НБА, като имат само една победа от три мача в Източната конференция.

