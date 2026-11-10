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ТЕЖКА ВЕРИЖНА КАТАСТРОФА НА АМ "ТРАКИЯ"

Пет души от катастрофата на АМ "Тракия" са приети в бургаската болница "Сърце и Мозък"

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Пет души от катастрофата на АМ "Тракия" са приети в бургаската болница "Сърце и Мозък"
Снимка: БТА
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Петима пациенти са приети в болницата „Сърце и Мозък“ в Бургас. Четирима от тях са с фрактури, без опасност за живота, и са настанени в отделенията по гръдна хирургия и ортопедия. Петият пациент е с политравма, приет в критично състояние и с опасност за живота.

Все още две линейки с реанимационни екипи са на мястото на инцидента. Допълнително два реанимационни екипа със специалисти и необходимата апаратура са изпратени на летище Бургас, където се очаква да пристигнат част от пострадалите.

#Сърце и мозък #пострадали #Бургас #АМ Тракия #болница

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