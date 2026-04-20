По традиция най-голямата лидерска битка е в София - вижте резултатите

По традиция най-голямата лидерска битка беше в София.

В 25 МИР сили премериха двама генерали и единият победи с почти три пъти по-добър резултат. Румен Радев събира почти 42 процента от гласовете. Втори е бившия вътрешен министър Бойко Рашков от ПП-ДБ с над 17 %. А лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов остава трети с 14 на сто. Четвърти е председателят на "Възраждане" Костадин Костадинов с малко над 5 % от гласовете.

Финансистът Стефан Белчев от "Прогресивна България" печели най-голяма подкрепа. Втори е съпредседателят на „Да, България“ - Ивайло Мирчев, а едно от знаковите лица на ГЕРБ - Делян Добрев остава трети. Следва адвокат Петър Петров от „Възраждане".

Юристът Михаела Доцова от „Прогресивна България" има най-добър резултат в 23 МИР - София. С процент по-малко е екс-премиерът от ПП-ДБ Николай Денков. Трети се нарежда заместник - председателят на ГЕРБ Томислав Дончев, а четвърти е Цончо Ганев от „Възраждане".

В Пловдив-град - и там в пъти по-добър резултат за първия. Волейболната легенда Владимир Николов събира на 46 % от гласовете. Председателят на продължаваме промата е втори с над 16 %, а лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов - трети с малко над 13 на сто от гласовете.