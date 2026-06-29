Подновяване на диалога – САЩ и Иран ще преговарят отново

Съединените щати и Иран са се разбрали да прекратят взаимните атаки и да възобновят разговорите, свързани с преминаването на Ормузкия проток.

Това съобщават американски медии, като се позовават на високопоставени източници в Белия дом. Според изданието Аксиос, диалогът между Вашингтон и Техеран ще бъде подновен утре, в Катар.

Връщането към дипломацията се случва след като през последните няколко дни напрежението ескалира – Съединените щати и Иран си разменяха удари и взаимно се обвиняваха в нарушаване на временното прекратяване на огъня, заложено в Меморандума за разбирателство, подписан на 17 юни.