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ПРИМИРИЕТО МЕЖДУ САЩ И ИРАН

Подновяване на диалога – САЩ и Иран ще преговарят отново

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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Подновяване на диалога – САЩ и Иран ще преговарят отново
Снимка: илюстративна
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Съединените щати и Иран са се разбрали да прекратят взаимните атаки и да възобновят разговорите, свързани с преминаването на Ормузкия проток.

Това съобщават американски медии, като се позовават на високопоставени източници в Белия дом. Според изданието Аксиос, диалогът между Вашингтон и Техеран ще бъде подновен утре, в Катар.

Връщането към дипломацията се случва след като през последните няколко дни напрежението ескалира – Съединените щати и Иран си разменяха удари и взаимно се обвиняваха в нарушаване на временното прекратяване на огъня, заложено в Меморандума за разбирателство, подписан на 17 юни.

#преговори САЩ-Иран #САЩ - Иран

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