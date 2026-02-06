БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бащата на изчезналото момче пред БНТ: Спокоен съм –...
Чете се за: 04:15 мин.
След приетите промени в Изборния кодекс: Очаквания за...
Чете се за: 05:15 мин.
Президентът към българските олимпийци: Цяла България е с вас
Чете се за: 03:20 мин.
XXV Зимни олимпийски игри ще бъдат открити тази вечер в...
Чете се за: 03:30 мин.

СЛУЧАЯТ "ПЕТРОХАН"

Полицаи са беседвали с бащата на момчето, което е с Ивайло Калушев

от БНТ
Чете се за: 01:15 мин.
МВР продължава интензивната си работа по случая "Петрохан" и по всички възможни версии

детайли случая петрохан годишно момче заедно издирвания ивайло калушев
Снимка: БТА
Още в първите дни на разследването по случая "Петрохан" полицейски служители са провели беседа с родителя на едно от лицата, своевременно обявени за издирване, съобщават от пресцентъра на МВР.

В този смисъл, направените по-рано днес изявления в ефира на национални телевизии по същество не са нова информация за служителите на МВР, заети с разследването на случилото се в района на хижа "Петрохан", поясняват от вътрешното ведомство.

Компетентните структури на МВР продължават интензивната си работа по случая и по всички възможни версии. Продължава и активното издирване на лицата, съпричастни към дейността на неправителствената организация, стопанисвала хижа "Петрохан".

МВР призовава всички близки, роднини и приятели на издирваните лица да предоставят допълнителна информация за тях, ако разполагат с такава, допълват от там.

#случаят Петрохан #Ивайло Калушев #случаят "Петрохан" #хижа на Петрохан #МВР

