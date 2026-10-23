Преслав Пешев: Победата ни дава криле да продължаваме да мечтаем за нещо повече в Еврокъп

Монтана 2003 постигна историческа първа победа в дебютното си участие в турнира Еврокъп за жени. Българският шампион се наложи над испанския Жирона с 82:73 в среща от група K, изиграна в “Арена Ботевград”.

Старши треньорът на Монтана Преслав Пешев заяви, че е горд с постигнатото и че победата дава криле на неговите възпитанички.

“Наистина историческа победа за нас срещу много сериозен противник, воден от едно от най-големите имена в женския баскетбол - Роберто Инигес. Изключително щастливи сме. Целият клуб положихме много усилия, както на терена, така и извън него около организацията на мача и като цяло за участието ни е турнира. Радвам се, че целият този труд се отблагодарява с такъв успех”, заяви треньорът на Монтана 2003 Преслав Пешев.

“Момичетата оставиха сърцата си на терена, показаха страхотен характер и вярваха както в себе си, така и в нас. Говорихме си с тях преди мача, че възможности като тази, да се изправиш срещу едно от големите имена в Европа, не идват всеки ден и ако искаш да бъдеш голям, трябва да побеждаваш големите. Ние го направихме и можем да бъдем горди със себе си", заяви специалистът.

"Колкото до това какво ни носи тази победа, определено ни носи допълнително самочувствие и мотивация да работим още в бъдеще, защото видяхме, че имаме голям потенциал. Със сигурност ни дава и криле да продължаваме да мечтаем за нещо повече от тази една победа в Еврокъп”, добави Преслав Пешев.



