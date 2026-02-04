БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ТЪРСИ СЕ СЛУЖЕБЕН ПРЕМИЕР

Президентът Илияна Йотова продължава консултациите за служебен премиер следващата седмица

Президентът Илияна Йотова продължава консултациите за служебен премиер следващата седмица
Президентът Илияна Йотова продължава провеждането на консултации с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател, определена в чл. 99, ал. 5 от Конституцията. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

На 10 февруари, вторник, президентът Йотова ще приеме в президентската институция:

От 10.00 часа – представители на парламентарната група на "Алианс за права и свободи";

От 11.30 часа – представители на парламентарната група на МЕЧ;

От 13.00 часа – представители на парламентарната група на "Величие".

