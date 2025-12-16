Президентът пред "ДПС - Ново начало": Нужни ли са промени в Изборния кодекс и как виждат реализацията на една нова финансова рамка?

Вие не сте част от управляващата коалиция, но винаги сте изразявали своята подкрепа и сте крепили това управление с ясната позиция, че не трябва да има скоро избори, че България трябва да има стабилно и дългосрочно управление с цял мандат, така че да реализира важни за страната политики. Така се обърна президентът Румен Радев към представителите на ПГ на "ДПС - Ново начало" на поредния кръг от консултации в президентската институция.

"Вие сте в дълбочината на тези процеси, които текат в българския парламент и в нашето общество и в тази връзка смятате ли да продължите тази ваша теза и да търсите продължаване на живота на 51-вото Народно събрание, макар и в друга управленска конфигурация или вече мислите, че трябва да отиваме непременно на предсрочни парламентарни избори?", попита държавният глава.

Той зададе и още един въпрос - нужна ли са промени в Изборния кодекс, за да има повече доверие от хората и повече мерки за честност и прозрачност на тези избори.

Президентът попита и за удължителния закон за бюджета как виждат реализацията на този закон в една нова финансова рамка, която предстои за страната.

Йордан Цонев, "ДПС - Ново начало": "Ние подкрепяхме това управление с ясното съзнание, че политическата криза от последните 4 - 5 години трябва да намери своето решение. Предвид и важните събития, които предстояха пред страната - въвеждането на еврото като единна валута в България, излизането от финансовите дисбаланси, в които се намираше страната, геополитическата обстановка, която с тази война не е никак благоприятна за Европа и за нас особено. Това беше нашето разбиране при подкрепата на този кабинет."

Цонев подчерта, че са подкрепяли правителството за политики и не са участвали в управлението с постове - нито в изпълнителната власт, нито в ръководството на парламентарните комисии.

Йордан Цонев отговори на президента и, че в този парламент няма как да продължат своята политика:

"Събитията, които се случиха ясно ни казват, че този парламент е приключил своя реален политически живот. И по наше мнение трябваше да има бюджет - редовен и нормален, а не удължителен. Но при тази ситуация, при която повечето политически сили искат удължителен, а не редовен бюджет, ще подкрепим и удължителния."

По отношение на това, което трябва да свърши този парламент, Цонев смята, че безспорно са промени в Изборния кодекс, които да дадат възможност процеса да стане още по-прозрачен и още по-сигурен:

"Вие знаете, че от години ДПС настоява за машинно гласуване и продължаваме да настояваме за машинно гласуване, но с тези машини, които са абсолютно компрометирани. Ние от първия ден сме настоявали машините да бъдат преброяващи, сканиращи, за да се избегне най-големият порок на хартиеното гласуване - секционните избирателни комисии и грешките, които стават там."

Йордан Цонев потвърди, че ще вземат много активно участие в този процес за промени в Изборния кодекс.