При 100% обработени протоколи: Резултатите от вота в Монтана

Централната избирателна комисия започна да публикува резултати от изборите за народни представители, проведени на 19 април, при 100% обработени протоколи в Монтана.

"Прогресивна България" – 47,27%

ГЕРБ-СДС – 17,67%

ДПС – 10,39%

ПП-ДБ – 5,35%

"Възраждане" – 4,76%

МЕЧ – 4,46%

"БСП – Обединена левица" – 2,76%

"Величие" – 2,05%

"Сияние" – 1,53%

"Има такъв народ" – 0,63%

"Алианс за права и свободи - АПС" – 0,47%