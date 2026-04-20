При 100% обработени протоколи: Резултатите от вота в Монтана
Централната избирателна комисия започна да публикува резултати от изборите за народни представители, проведени на 19 април, при 100% обработени протоколи в Монтана.
"Прогресивна България" – 47,27%
ГЕРБ-СДС – 17,67%
ДПС – 10,39%
ПП-ДБ – 5,35%
"Възраждане" – 4,76%
МЕЧ – 4,46%
"БСП – Обединена левица" – 2,76%
"Величие" – 2,05%
"Сияние" – 1,53%
"Има такъв народ" – 0,63%
"Алианс за права и свободи - АПС" – 0,47%