При 100% обработени протоколи: Резултатите от вота в Перник

Централната избирателна комисия започна да публикува резултати от изборите за народни представители, проведени на 19 април, при 100% обработени протоколи в Перник.

"Прогресивна България" – 48,42%

ГЕРБ-СДС – 18,39%

ПП-ДБ – 8,2%

"Възраждане" – 4,66%

МЕЧ – 4,07%

"БСП – Обединена левица" – 3,49%

"Сияние" – 3,14%

"Величие" – 2,39%

ДПС – 1,77%

"Има такъв народ" – 0,91%

"Алианс за права и свободи - АПС" – 0,24%