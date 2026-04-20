При 100% обработени протоколи: Резултатите от вота в Перник
Централната избирателна комисия започна да публикува резултати от изборите за народни представители, проведени на 19 април, при 100% обработени протоколи в Перник.
"Прогресивна България" – 48,42%
ГЕРБ-СДС – 18,39%
ПП-ДБ – 8,2%
"Възраждане" – 4,66%
МЕЧ – 4,07%
"БСП – Обединена левица" – 3,49%
"Сияние" – 3,14%
"Величие" – 2,39%
ДПС – 1,77%
"Има такъв народ" – 0,91%
"Алианс за права и свободи - АПС" – 0,24%