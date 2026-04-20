При 100% обработени протоколи: Резултатите от вота в София 23 МИР

Централната избирателна комисия започна да публикува резултати от изборите за народни представители, проведени на 19 април, при 100% обработени протоколи в София 23 МИР.

"Прогресивна България" – 32,56%

ПП-ДБ – 31,52%

ГЕРБ-СДС – 12,49%

"Възраждане" – 4,46%

"Сияние" – 4,45%

"БСП – Обединена левица" – 3,3%

МЕЧ – 2,71%

"Величие" – 1,99%

"Има такъв народ" – 0,62%

ДПС – 0,55%

"Алианс за права и свободи - АПС" – 0,13%