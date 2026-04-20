При 100% обработени протоколи: Резултатите от вота в София 23 МИР
8952
Чете се за: 00:27 мин.
Слушай новината
Централната избирателна комисия започна да публикува резултати от изборите за народни представители, проведени на 19 април, при 100% обработени протоколи в София 23 МИР.
"Прогресивна България" – 32,56%
ПП-ДБ – 31,52%
ГЕРБ-СДС – 12,49%
"Възраждане" – 4,46%
"Сияние" – 4,45%
"БСП – Обединена левица" – 3,3%
МЕЧ – 2,71%
"Величие" – 1,99%
"Има такъв народ" – 0,62%
ДПС – 0,55%
"Алианс за права и свободи - АПС" – 0,13%