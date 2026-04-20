При 100% обработени протоколи: Резултатите от вота в София 24 МИР
Централната избирателна комисия започна да публикува резултати от изборите за народни представители, проведени на 19 април, при 100% обработени протоколи в София 24 МИР.
"Прогресивна България" – 35,06%
ПП-ДБ – 26,5%
ГЕРБ-СДС – 13,45%
"Възраждане" – 4,85%
"Сияние" – 4,43%
"БСП – Обединена левица" – 3,29%
МЕЧ – 3,25%
"Величие" – 1,67%
ДПС – 0,9%
"Има такъв народ" – 0,69%
"Алианс за права и свободи - АПС" – 0,18%