При 100% обработени протоколи: Резултатите от вота в София 24 МИР

Централната избирателна комисия започна да публикува резултати от изборите за народни представители, проведени на 19 април, при 100% обработени протоколи в София 24 МИР.

"Прогресивна България" – 35,06%



ПП-ДБ – 26,5%

ГЕРБ-СДС – 13,45%



"Възраждане" – 4,85%



"Сияние" – 4,43%

"БСП – Обединена левица" – 3,29%



МЕЧ – 3,25%



"Величие" – 1,67%



ДПС – 0,9%



"Има такъв народ" – 0,69%



"Алианс за права и свободи - АПС" – 0,18%