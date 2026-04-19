Приключи изборният ден в 24 и 25 МИР в София, в 23 МИР гласуването продължава

Приключи изборният ден в 24 и 25 Многомандатен избирателен район в София, в 23 МИР гласуването продължава, съобщиха от районните избирателни комисии.

Единствено в 23 МИР гласуването продължава часа заради опашки пред избирателни секции в район "Студентски", съобщи Полина Витанова, председател на Районната избирателна комисия. Избирателната активност в 23 МИР в София към 16.00 ч. е 43,09%.

23 МИР обхваща районите "Красно село", "Изгрев", "Лозенец", "Триадица", "Младост", "Витоша". Гражданите можеха да гласуват в 636 секции, от които шест са подвижни и 23 - служебни.

В 24 МИР обхваща районите "Възраждане", "Искър", "Кремиковци", "Оборище", "Подуяне", "Сердика", "Слатина" и "Средец".

В 25 МИР включва районите "Банкя", "Връбница", "Илинден", "Красна поляна", "Люлин", "Надежда", "Нови Искър" и "Овча купел".