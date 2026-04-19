Приключи изборният ден в Кюстендилска област, съобщи председателят на Районната избирателна комисия Венцеслав Механджийски. По информация на РИК към 16.00 часа са гласували 32,88% от имащите право на глас.

Според информацията, публикувана на страницата на РИК, днес там са получени 10 сигнала. За всеки от тях комисията е излязла с решение. Преустановено е било гласуването с машини в две секционни комисии в община Кюстендил.

В ОД на МВР и районните управления днес са постъпили седем сигнала за нарушения на изборното законодателство, информираха от полицията. Извършени са проверки, а материалите са докладвани на прокуратурата, допълниха оттам.

Създадена е организация за транспортирането на изборните материали от секционните избирателни комисии до РИК - Кюстендил, каза говорителят на дирекцията Катя Табачка.