Приключи изборният процес във всички избирателни секции в Софийска област

Приключи изборният процес във всички избирателни секции на територията, обслужвана от Областната дирекция на МВР - София, съобщиха от дирекцията. Не са регистрирани сериозни инциденти и нарушения на обществения ред, добавиха от полицията.

Създадена е необходимата организация за охрана при транспортирането на изборните материали, посочиха още от областната дирекция.

Общо 191 913 души в Софийска област имаха право на глас на днешните парламентарни избори. Жителите на областта гласуваха в 411 секции. От тях в 266 се гласува с машина и на хартия, а в 145 гласуването бе само на хартия

В Софийска област има 22 общини. Тя включва - Антон, Божурище, Ботевград, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Златица, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Костинброд, Мирково, Пирдоп, Правец, Самоков, Своге, Сливница, Чавдар, Челопеч.