Продължава доугасяването на пожара в Рила, който възникна на 30 август във високопланинска скалиста местност, съобщиха от ОД на МВР в Кюстендил.

На терен са 18 души – пожарникари, горски служители, служители на Рилската света обител, както и доброволец с дрон.

Пожарът в местността Кирилова поляна беше причинен от мълния в паднали мури на отвесна скала и в труднодостъпен район, припомниха от полицията.

Вчера екип на РСПБЗН – Кюстендил е гасил низов пожар в борова гора в с. Долно село, община Кюстендил. Пожарът също е бил причинен от мълния. Огънят е обхванал площ от 1 дка, щети не са допуснати.