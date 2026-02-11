Проф. Пламен Киров: Няма забавяне от президентството, всички укази ще бъдат издадени своевременно

Днес или утре може да се очакват новини от президентството свързани със служебното правителство. Това коментира в предаването "Денят започва" проф. Пламен Киров, конституционалист, преподавател по конституционно право и бивш конституционен съдия.

"Президентът ще издаде два указа. Единият е за назначаване на служебно правителство и в следващият момент ще издаде указ за насрочване на предсрочни парламентарни избори на 19 април. Това ще стане почти едновременно."

Той допълни, че ако е имало някакво забавяне, то е било по няколко причини - месец и половина коледна ваканция на Парламента, оставката на Румен Радев, която е трябвало да бъде приета от Конституционния съд, за да бъде прекратен мандата, и Великден, който е на 12 април и не може тогава да се проведат избори.

"За това не може да виним президент Йотова. Тя направи много подредено процедурно отношение, провеждане на консултации, както с кандидати, потенциални кандидати за министър-председател, така и с парламентарните групи, което е задължение за нея по Конституция. Така че никакво забавяне няма в тази ситуация. Още повече самата Конституция не предвижда срокове."

За Андрей Гюров, той поясни, че е бил единственият, който е приел предложението, но "без скрити условия". "Крайният смисъл на това съчетание какво може да означава? Аз приемам, но вие ще сте длъжини да назначите онези, които аз предлагам и няма да възразявате на моето предложение."

Той допълни, че Гюров трябва да напусне поста в БНБ в момента, в който бъде назначен за служебен министър-председател.

По повод промените в Изборния кодекс, проф. Пламен Киров допълни:

"Самият факт, че избирателите в чужбина са поставени при различни условия - едните гласуват в Европейския съюз без ограничение на секциите, другите извън Европейския съюз с ограничение на секциите, е нарушение на принцип в Конституцията. Не могат да бъдат ограничавани права на никакви основания, т.е. не може да има дискриминации при упражняване на основното Конституционно право на гражданите. Друг е въпросът дали някой ще атакува този текст в Конституционния съд, дали може да бъде наложено вето при това положение, когато изборите чукат на вратата. "

Той добави, че би могло Президентът да възрази по отношение на някои от предложените министри, и тогава няма да бъде назначено служебно правителство, което означава, че изборите няма да се проведат на 19 април, а може да се проведат на 26 април.

