Протестиращи щурмуваха сградата на Конгреса във Вашингтон (СНИМКИ)

Напрежение във Вашингтон - протестиращи нахлуха в сградата на американския Конгрес, където в този момент се провеждаше съвместно заседание на двете камари, което трябваше да утвърди резултатите от президентските избори и победата на Джо Байдън. Привърженици на Доналд Тръмп пробиха металните заграждения и успяха да влязат в сградата. Заседанието беше прекратено, а сенаторите бяха посъветвани да се скрият.

Около 13 часа местно време протестиращите вече няколко часа привърженици на Доналд Тръмп успяха да пробият полицейския кордон около Капитолия. Стотици симпатизанти на президента-републиканец се събраха във Вашингтон, за да се обявят против утвърждаването на Джо Байдън за президент.



Стигна се до сблъсъци с полицията, а охранителите в Капитолия посъветваха всички, които са в сградата да се скрият на безопасно място, да пазят тишина и да не я напускат. Заседанието на Камарата на представителите и Сената беше прекратено.

"Казаха ни, че в сградата е изпуснат сълзотворен газ. Инструктираха ни да си сложим противогази. Всеки от нас има такъв под седалката си", каза сенаторът на Върмонт Питър Уелч.

В началото на митинга по нищо не личеше, че градусът на напрежението ще стигне до точката на кипене.

В последен отчаян опит да се задържи в Белия дом, Доналд Тръмп призова вицепрезидента Майк Пенс да оспори решението на Избирателната колегия и да не признава победата на Джо Байдън.

"Надявам се, че Майк ще постъпи така, както е редно. Наистина се надявам. Защото, ако Майк Пенс постъпи правилно, ще спечелим изборите. Всичко, което трябва да направи, е да се възползва от дадените му от конституцията правомощия. Трябва да защитаваме страната си, да я подкрепяме. Да пазим Конституцията", каза Доналд Тръмп.

Надеждата на Тръмп не се оправда. Минути преди да открие съвместното заседание, Пенс разпространи изявление, в което беше категоричен, че няма да се намесва и няма да спре процедурата по потвърждаване на резултатите.

Той написа: "Конституцията ме ограничава да претендирам за едностранна власт да определя кои електорални гласове трябва да бъдат преброени и кои не".

Това е втори удар срещу отиващия се президент само за днес, след като малко по-рано стана ясно, че след изборите в няколко ключови щата, за първи път ит 6 години Демократическата партия ще има мнозинство в Сената.

Преди минути Тръмп призова в туитър всички в Капитолия да запазят спокойствие - "Без насилие" - е призивът на президента.

I am asking for everyone at the U.S. Capitol to remain peaceful. No violence! Remember, WE are the Party of Law & Order – respect the Law and our great men and women in Blue. Thank you!