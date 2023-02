Реал Мадрид се доближи до върха в Евролигата след успех над Панатинайкос

Реал Мадрид победи Панатинайкос с 83:68 точки в мач от 22-рия кръг на Ерволигата.

Възпитаниците на Матео Чус изградиха двуцифрен аванс още през първата четвърт, като спечелиха частта с 26:14. Преднината на мадридисти продължи да расте, като на почивката резултатът бе 48:30.

След почивката гърците се опитаха да се върнат в срещата, но усилията им се оказаха безуспешни, след като столичани поведоха с цели 21 точки, преди крайното 83:68.

