Роналдо ще бъде представен официално днес като играч на Ал-Насър

Кристиано Роналдо трябва да бъде официално представен от новия си клуб Ал-Насър днес.

Португалският нападател подписа договор за две години и половина с клуба от Саудитска Арабия, след като напусна Манчестър Юнайтед през ноември.

37-годишният футболист направи рекорден трансфер в Ал-Насър като свободен агент.

