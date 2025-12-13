БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Росен Плевнелиев: Оставката беше неизбежна – така работи политическата логика

от БНТ
Чете се за: 02:07 мин.
Според него правителството се оттегли, за да минимизира щетите

Росен Плевнелиев: Оставката беше неизбежна – така работи политическата логика
Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Президентът на Република България (2012–2017) Росен Плевнелиев коментира в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" оставката на правителството на фона на масовите граждански протести, като подчерта, че решението е било логично след натрупването на обществено напрежение.

По думите на Плевнелиев протестите не са били просто социална реакция, а морален сигнал към властта:

"Тук имаше елемент на морална кауза, която е достойна за уважение – с искане за по-добре работещи, по-прозрачни институции."

Според него при такава обществена енергия изходът е ясен:

"Когато имате силна гражданска енергия и осъзнавате, че отивате към избори, въпросът вече е как да минимизирате щетите."

Той посочи, че Бойко Борисов е разпознал момента:

"Виждал съм го много пъти през годините – усеща пулса и дава назад."

Плевнелиев напомни утвърден принцип в българската политика:

"Правителствата се свалят в София, но се избират в страната."

И добави:

"Затова партията трябва да бъде съхранена и подготвена за следващите събития."

Той направи пряка връзка с предишна оставка на кабинет на Борисов:

"През февруари 2013 г. видях как Борисов си хвърли оставката от трибуната."

По думите му и тогава, и сега, решението е дошло след силен обществен натиск.

Плевнелиев подчерта, че оставката бележи край на един управленски модел и начало на нов политически цикъл:

"Само по действията ще познаем как ще се раждат новите коалиции и какви зависимости ще има."

Оставката на правителството, по думите му, не е слабост, а реакция на политическата реалност и ясно изразената воля на обществото.

Вижте целия разговор във видеото

