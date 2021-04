Румънски филм за корупцията се бори за "Оскар"

Снимка: БГНЕС

Две номинации за "Оскар" има румънският документален филм "Колектив", който разказва за корупцията и некомпетентността в здравната система на страната след смъртоносния пожар през 2015 г. Лентата е номинирана за най-добър документален филм и за най-добър международен игрален филм.

„Ако спечеля, това ще бъде от полза за цялата румънска филмова индустрия“, заяви режисьорът Александър Нанау. Той призна, че е изпитал "голяма радост", когато разбрал, че неговият филм е избран и планира да присъства на церемонията в Холивуд на 25 април.

Нанау казва, че е "100 процента" длъжник на известни румънски режисьори като Кристи Пуиу, Корнелиу Порумбой или Кристиян Мунгиу.

"Колектив" вече спечели Европейската филмова награда за най-добър документален филм, а Обществото на филмовите критици на САЩ го награди за най-добър чуждоезичен филм. Бившият президент на САЩ Барак Обама включи „Колектив“ в списъка си с любими филми от 2020 г.

"Колектив" - филм за най-мащабната измама в здравеопазването на Румъния

През последните десетилетия филмите на Румъния се представят блестящо на международни фестивали, благодарение на „новата вълна“ режисьори, чиито творби се занимават с реалностите на посткомунистическия преход на източноевропейската държава. "Bad Luck Banning or Loony Porn" на Раду Жуде, изобличаващ общественото лицемерие, спечели главната награда на Международния филмов фестивал в Берлин през март - три години след успеха на "Touch me not" на Адина Пинтилие.