НА ЖИВО: Кабинетът "Радев" полага клетва в...
Румен Радев: Ще направим детайлен анализ на финансовото...
Гледайте първия етап от Джиро д'Италия на живо по БНТ 3
КАБИНЕТЪТ "РАДЕВ"

Румен Радев: Ще направим детайлен анализ на финансовото състояние на страната и на скритите дефицити

Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Имаме мнозинство в парламента, така че това няма да бъде проблем. Така номинираният от "Прогресивна България" за министър-председател Румен Радев коментира пред журналисти на влизане в парламента предстоящото гласуване на новия кабинет.

Сред първите приоритети, с които ще се заеме новата власт са галопиращите цени:

"Най-наболелият проблем пред българските граждани - инфлацията, рекордният дефицит, бюджета, новият Висшия съдебен съвет и, разбира се, Планът за възстановяване и устойчивост. Трябва да направим един много детайлен анализ на финансовото състояние на страната, на скритите дефицити, които ни очакват, и тогава ще знаем какви мерки ще предприемем, но, още в понеделник, ние ще внесем нашите предложения за изменение на закони точно, които ще способстват за по-голям контрол на цените. Не казвам административни тавани. Това не е в същността на пазарната икономика, но има механизми, които ние ще използваме докрай", поясни Румен Радев.

Той беше категоричен, че няма да се режат социални плащания и уточни:

"Неизбежно е тегленето на външен дълг, но колко и какъв след анализ. Няма да допуснем в момент, в който парламента трябва да взима неотложни решения, които са в интерес на българските граждани - за цени, за бюджет, за инфлацията, за ПВУ, да превръщаме парламента в арена на разправа между лобито на Пеевски и лобито на Прокопиев. Това е такава война, в която искат да убият цялата енергия на парламента. Няма да го допуснем. Има си органи, които да разследват. Парламентът не е разследващ орган. Работа на парламента е да направи така, че тези органи, които трябва да разследват, да се вършат качествено от работата със своите, разбира се, контролни функции върху тях."

#кабинетът "Радев" #кабинетът на Румен Радев #Румен Радев

