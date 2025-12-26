СЪБИТИЯТА НА 2025: Хората с големи сърца

"Вчера една жена рекла, ама тая луда ли е?... Не съм луда бе, жена. Не съм луда, бе…"

96-годишната Керка и съпругът ѝ Стойчо дариха 100 000 лева за ремонт на детското отделение в болницата в Димитровград.

Керка, дарител: "Въобще нито за миг не съм съжалявала. Нито за миг. Ако имам възможност още, пак ще дам. Какво мога да ги правя тези пари? Как да живея?"

Ковидът им отнел единствената дъщеря - Ани. С нея си отишла и надеждата за внуци. Не искали споменът за младата жена да изтече като река. Затова продали апартамента й в София и написали писмо.

д-р Алдин Карагьозов, управител на МБАЛ "Св. Екатерина" - Димитровград: "Пишеше лично до управителя на МБАЛ "Св. Екатерина" - Димитровград, че искат да се срещнат с мен. Като отидох, видях, че искат да дарят 100 000 лева на болницата. В този момент аз просто не можех да повярвам".

Обикновени хора, работили цял живот, за да купят дом на дъщеря си. Разделили се с него в опит да потушат пожара в сърцата си. Стойчо не доживял да види резултата и оставил Керка сама.

Керка, дарител: "Никой не може да замени мъката ми, никой! Но поне докато съществува това отделение, ще минават хора и ще четат името й!"

Днес Керка мечтае да има кой да се погрижи за нея. И се плаши от липсата на човеци.

Керка, дарител: "Такава психика имам. Човек като живее живота си, трябва да остави нещо, което да е добро и за него, и за другите".

***

В доброто вярва и 16-годишният Даниел. Момчето с колелото, което се бореше с огнената стихия в Сунгурларско, обут в старите ботуши на дядо си.

Даниел Гълъбов, доброволец: "Помагам за горския пожар да го гасим. С каквото мога, давам вода, храна на пожарникарите. С лопати гасим".

Урок по човечност. Сред пепелищата и отчаянието.

Даниел Гълъбов, доброволец: "Майка ми и баща ми така са ме възпитали просто. Учили са ме да помагам на хора в нужда".

***

Година след като мина през ада и възкръсна от пепелта, доброволецът Светльо организира футболен турнир в Свиленград в подкрепа на болно дете. За да докаже, че благодарността към хората не може да изгори в пламъците.

Светльо, доброволец: "Казвал съм го винаги, че доброто е заразно. Трябва да се прави добро, защото ако околните виждат добре примера ти, те ще правят също като теб".

Светльо дължи живота си на доц. Елиан Зънзов. Медикът, който стана лекар на годината в Пловдив, след като помогна и на част от пострадалите при пожара в дискотеката в Кочани, които се лекуваха у нас.

доц. Елиан Зънзов, началник клиника в УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив: "Александър още от самото начало каза, че е китарист и много държи ръцете му да останат здрави. Ние му обещахме и успяхме да го изпълним. Изпрати ни първия концерт, на който отново е успял да свири на китара".

Докторът, който връща живота. Подкрепен от стотици българи, които с часове се редиха на опашки, за да дарят кръв за пострадалите младежи.