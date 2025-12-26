СЪБИТИЯТА НА 2025: (Не)възможният път към мира

Справедлив и траен мир, територии, НАТО, ЕС, гаранции за сигурност – най-често използваните думи за войната в Украйна, която Русия започна преди близо 4 години. Ръкостискания, прегръдки, широки усмивки бележеха срещите на президента Володимир Зеленски в търсене на мир... Женева, Абу Даби, Маями, Берлин – малка част от местата, на които мир не беше договорен. Големи и малки зали, срещи в тесен и широк формат – без резултат – позициите на Киев и Москва оставаха все така далечни. А нощите – най-вече в жилищните квартали в Украйна, все така тежки.

В Русия също оттекваха взривове, но мишени бяха военни складове, рафинерии и енергийна инфраструктура.

Първата среща между Тръмп и Зеленски показа, че постигането на мир няма да е лесна задача.

Доналд Тръмп, президент на САЩ (28 февруари 2025 г.): "Не сте в добра позиция. Нямате силни карти... Играете си с Трета Световна война."

Джей ди Ванс, вицепрезидент на САЩ: "Казахте ли благодаря веднъж?" Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Много пъти!"

А в Москва Путин започна дългата игра на печелене на време.

Снимки: АП/БТА

Владимир Путин, президент на Русия (13 март 2025 г.): "Съгласни сме с предложението за спиране на бойните действия. Но то трябва да бъде такова, че да доведе до дълготраен мир и премахването на първопричините за тази криза."

Разломните линии между Киев и Москва бяха начертани – украинците искаха замлъкване на оръжията, руснаците – Украйна без НАТО и още територии.

15 минути в храма на 24 април, под купола на базиликата "Свети Петър" в Рим. Зеленски и Тръмп в поредния кадър за историята и ю... поредната надежда за мир. В Истанбул на една маса седнаха украинци и руснаци. Единственият резултат – обмен на военнопленници и на тела на загинали, а войната продължи неумолимия си ход.

Украйна влезе в учебниците по военно дело – с иновативния и нестандартен подход на операция "Паяжина". 117 дрона атакуваха пет авиобази в цяла Русия, унищожени бяха десетки самолети.

За да се стигне до поредния исторически кадър – Доналд Тръмп посреща Владимир Путин в Анкъридж, Аляска. Червени пътеки, 3-часови разговори, за да чуе светът – няма сделка.

Доналд Тръмп, президент на САЩ (15 август 2025 г.): "Още веднъж, господин президент, бих искал много да ви благодаря, и ще говоря с вас много скоро, вероятно и пак ще ви видя. Благодаря много, Владимир!"

Владимир Путин, президент на Русия: "Следващият път в Москва?" Доналд Тръмп, президент на САЩ: "О, това е интересно!"

Месеци по-късно стана ясно, че сделка все пак е имало и е бил договорен първият вариант на мирен план.

След 9 месеца отлагане и след поредица ултиматуми Путин да спре войната, Тръмп се реши на икономически санкции срещу Москва. Активите на двете най-големи руски петролни компании – "Лукойл" и "Роснефт", бяха замразени, финансовите операции с тях – забранени. А освен с карти и нагледни материали, президентът Зеленски вече посещаваше Овалния кабинет... в костюм. Журналистът, който през февруари го попита защо не е официален, дори го похвали, че изглежда добре.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "А вие сте със същия костюм. Виждате ли, аз съм се преоблякъл, а вие не!"

След санкциите стана ясен и планът от Анкъридж. 28 точки, 19, 20... и все нови редакции. Русия настоява за целия Донбас и незаконно анексираните Херсонска и Запорожка област. С помощта на мощно европейско рамо, Украйна трябва да получи гаранции за сигурност като тези по член 5-и на Договора за НАТО. Ще продължи ли Москва да протаква или Доналд Тръмп ще покаже, че е вещ в пазарлъка?

Володимир Зеленски, президент на Украйна (21 ноември 2025 г.): "Хората губят свои близки всеки ден, и наистина искат войната да свърши. Ние, разбира се, сме направени от стомана. Но всеки метал, дори най-здравият, може да се огъне."

Политици кроят и прекрояват граници, оръжията на фронта не млъкват. А животът... продължава.

Назар е роден преждевременно след поредната масирана атака срещу Киев. Майката му умира, баща му е с тежки увреждания. Назар ще бъде отгледан от леля си. Началото на един живот по време на война, дали ще бъде изживян в мир?



