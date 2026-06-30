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АФЕРАТА "БАБА АЛИНО"

Съдът във Варна назначи експертизи по делото за оградата на „Баба Алино“

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Светлана Ганчева
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Административният съд във Варна назначи съдебни експертизи по делото на фирма „ВилАпарт Арканум“, част от КУБ Корпорация. Фирмата обжалва заповед на директора на Регионалната дирекция по горите за спиране на дейностите по ограждане на девет поземлени имота в местността „Баба Алино“, като дружеството е задължено да премахне вече изграденото съоръжение.

На 7 юни, след като съдът остави без уважение искането на „ВилАпарт Арканум“ за спиране на предварителното (незабавно) изпълнение на заповедта, оградата беше съборена.

Според фирмата за тази територия не са определени и въведени особени статути и режими и не следва да се извършват процедури по промяна на предназначението.

От Дирекцията по горите обаче смятат, че поставената там ограда е незаконна, а съдът прие позицията им и разпореди събарянето ѝ.

За изясняване на този казус съдът назначи съдебно-техническа експертиза с вещо лице – геодезист. То трябва да изследва всички действащи и предходни кадастрални, застроителни и регулационни планове, както и други налични картни и ортофотоматериали и заповеди, свързани с местността „Баба Алино“, и да даде заключение.

Съдът назначи и комплексна съдебно-техническа и екологична експертиза с вещи лица – лесовъд и еколог, които да дадат заключение дали оградата е физическо препятствие, което е в състояние да ограничава свободното придвижване на хора, диви животни и води, както и да доведе до фрагментация на местообитанията в съответната територия.

Вещите лица трябва да изследват и дали имотите попадат изцяло или частично в защитени зони. До изготвянето на експертизите съдът отложи делото за 30 септември.

#аферата Баба Алино #КУБ #Административен съд Варна

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