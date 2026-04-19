Съставят акт на член на СИК в Бургас, отворил урна с бюлетини преди края на изборния ден
Районната избирателна комисия в Бургас ще състави акт за административно нарушение след сигнал, че урната с бюлетините от машинното гласуване в 20-та СИК е била отворена по време на изборния ден.
Според сигнала, член на секцията си е позволил да разпечата кутията, тъй като забравил да постави печат на разписката от машината, която вече е била пусната от гласоподавател.
Мъжът отрича да е извършвал нарушение и твърди, че спазва всички правила.
От РИК-Бургас обаче твърдят, че въпреки призивите на останалите членове на комисията да преустанови действията си, мъжът е отворил урната.
„Установили сме нарушението, което е потвърдено от другите членове на секционната комисия. Предстои да оправомощим председателя на Районната избирателна комисия да състави акт за установяване на административно нарушение на това лице“, заяви Георги Михов, секретар на РИК-Бургас.