Съставят акт на член на СИК в Бургас, отворил урна с бюлетини преди края на изборния ден

Районната избирателна комисия в Бургас ще състави акт за административно нарушение след сигнал, че урната с бюлетините от машинното гласуване в 20-та СИК е била отворена по време на изборния ден.

Според сигнала, член на секцията си е позволил да разпечата кутията, тъй като забравил да постави печат на разписката от машината, която вече е била пусната от гласоподавател.

Мъжът отрича да е извършвал нарушение и твърди, че спазва всички правила.

От РИК-Бургас обаче твърдят, че въпреки призивите на останалите членове на комисията да преустанови действията си, мъжът е отворил урната.