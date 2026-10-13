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АТАКА С ДРОНОВЕ СРЕЩУ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ

СДС осъжда агресивната политика на Русия в Черно море и пиратските удари по мирни търговски кораби

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СДС повторно и категорично осъжда агресивната политика на Русия в Черно море и пиратските удари по мирни търговски кораби, съобщиха от пресцентъра на партията.

Те призовават българското правителство да вземе всички необходими мерки в рамките на НАТО. Русия не възприема добронамереното поведение на българското правителство към нея като проява на добронамереност, а го счита за слабост, отбелязаха от СДС.

СДС призовава българските политически сили да се обединят в тази изключително напрегната ситуация по източната граница на страната. България не може да се справи сама – това е въпрос на колективна сигурност, отбелязаха от партията.

#нова атака с дронове #атаки в Черно море

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