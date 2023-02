Сепси и Христова отпаднаха в Европа, успех за Константинова в Исландия

Евроофанзивата на румънския Сепси с Борислава Христова в състава си приключи. Тимът на българската националка напусна Еврокъп за жени, след като отстъпи отново на френския АСВЕЛ с 83:87 в реванша у дома.

Варненката отново се представи на ниво и завърши с 11 точки, 5 борби, 4 асистенции и 1 открадната топка за 30 минути на паркета като титуляр. При стрелбата си Борислава Христова бе 4/8 от средно разстояние и 1/3 от тройката.

