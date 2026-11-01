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Шестима членовете на СИК-ове в Хасково не са се явили сутринта, но те вече са сменени

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Цанка Семерджиева
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Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Изборният ден започна нормално във всички 475 секции в област Хасково.

В 21-ва избирателна секция вотът тече нормално, но при слаба избирателна активност. До този час там са гласували около 20-ина души. Няма някакви сериозни проблеми тази сутрин. Шестима са членовете на секционни комисии, които не са се явили сутринта, но те вече са сменени.

От РИК – Хасково обърнаха внимание избирателите да изчакват звука от машината, тъй като бързото издърпване на картата стана причина тази сутрин в една секция в Хасково машината да не пусне разписка и гласът е зачетен.

Ина Вескова, председател на РИК – Хасково: "Вече имаме обаждане от една секция – 96-а в Хасково, в която господавател е успял да изтегли вече картата, а не е излезнала разписка. Извикан е техник, но всъщност той е установил, че гласът е отчетен. И отново ще имаме секция с несработена контрола, в която този път ще има отчетен глас, но няма да има разписка."

Вижте още в прякото включване на Цанка Семерджиева

#България избира президент #сменени членове #Хасково #СИК #балотаж

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