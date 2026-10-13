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АТАКА С ДРОНОВЕ СРЕЩУ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ

Силен взрив от потъналия кораб край Крапец е бил чут и в Шабла, каза кметът на града

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Надежда Карапанчева
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Силен взрив, свързан с потъването на кораб в Черно море край Крапец, е бил чут и в Шабла около час след полунощ. Това съобщи кметът на общината Мариян Жечев. По думите му инцидентът буди притеснения заради възможните икономически последици за района.

"Информацията при нас е, че един часа след полунощ има информация за силен взрив, който се чува в района на общината и последващата информация, че източно от Крапец в изключителното икономическо пространство на България е потънал кораб и тече спасителна операция."

По думите му е притеснително случващото се и може да се отрази икономически върху района.

#силен взрив #нова атака с дронове #Шабла

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