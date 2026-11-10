Симеон Шишков ще пропусне мача на България срещу Исландия заради наказание

Защитникът на Лудогорец Симеон Шишков няма да може да вземе участие в предстоящото домакинство на България срещу Исландия заради наказание, получено по време на участието му в младежкия национален отбор, съобщава "Мач Телеграф“.

Младият футболист попадна за първи път в състава на мъжкия национален тим след повиквателна от временния селекционер Атанас Рибарски. Добрите му изяви с екипа на Лудогорец от началото на сезона му осигуриха място сред избраниците на специалиста.

Шишков се възползва от правилото за задължително участие на български футболист до 23 години в първенството и постепенно се утвърди в състава на разградчани. До момента той има 12 мача и 2 асистенции през настоящата кампания.

Въпреки доброто си представяне левият защитник няма да може да дебютира за България срещу Исландия. Причината е директният червен картон, който получи при загубата на младежкия национален отбор от Шотландия в Пазарджик.

За нарушението Шишков е санкциониран с лишаване от състезателни права за един двубой, като наказанието му ще бъде изтърпяно именно в предстоящата среща на представителния тим.

Това ще принуди Атанас Рибарски да потърси друг вариант за левия фланг на защитата. Сред възможностите пред временния селекционер са Димитър Велковски и Християн Петров.

Очаква се Шишков да бъде на разположение за гостуването на Естония на 16 февруари, когато ще има възможност да запише първите си минути с националната фланелка при мъжете.

Първоначално е съществувала вероятност защитникът да получи по-тежка санкция за директния червен картон. При наказание от повече от един мач той е можело да остане извън състава за настоящия лагер и да чака нова възможност за повиквателна през март 2027 година.