БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Премиерът Румен Радев за тежката катастрофа край Зимница:...
Чете се за: 02:22 мин.
Магистрала "Тракия" остава затворена в двете...
Чете се за: 03:47 мин.
Премиерът Радев призова за спиране на огъня в Черно море,...
Чете се за: 06:12 мин.
Урсула фон дер Лайен: Европа стои твърдо с България
Чете се за: 01:05 мин.
Две са тежките катастрофи на АМ "Тракия" - в...
Чете се за: 03:02 мин.
Иван Василев: Съкратени са 200 служители в Министерството...
Чете се за: 10:00 мин.
Тежка верижна катастрофа с десетки автомобили затвори АМ...
Чете се за: 01:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Симеон Шишков ще пропусне мача на България срещу Исландия заради наказание

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:12 мин.
Български футбол
Запази

Защитникът на Лудогорец получи първата си повиквателна за мъжкия национален отбор, но ще бъде на разположение за гостуването на Естония

симеон шишков пропусне мача българия исландия заради наказание
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Защитникът на Лудогорец Симеон Шишков няма да може да вземе участие в предстоящото домакинство на България срещу Исландия заради наказание, получено по време на участието му в младежкия национален отбор, съобщава "Мач Телеграф“.

Младият футболист попадна за първи път в състава на мъжкия национален тим след повиквателна от временния селекционер Атанас Рибарски. Добрите му изяви с екипа на Лудогорец от началото на сезона му осигуриха място сред избраниците на специалиста.

Шишков се възползва от правилото за задължително участие на български футболист до 23 години в първенството и постепенно се утвърди в състава на разградчани. До момента той има 12 мача и 2 асистенции през настоящата кампания.

Въпреки доброто си представяне левият защитник няма да може да дебютира за България срещу Исландия. Причината е директният червен картон, който получи при загубата на младежкия национален отбор от Шотландия в Пазарджик.

За нарушението Шишков е санкциониран с лишаване от състезателни права за един двубой, като наказанието му ще бъде изтърпяно именно в предстоящата среща на представителния тим.

Това ще принуди Атанас Рибарски да потърси друг вариант за левия фланг на защитата. Сред възможностите пред временния селекционер са Димитър Велковски и Християн Петров.

Очаква се Шишков да бъде на разположение за гостуването на Естония на 16 февруари, когато ще има възможност да запише първите си минути с националната фланелка при мъжете.

Първоначално е съществувала вероятност защитникът да получи по-тежка санкция за директния червен картон. При наказание от повече от един мач той е можело да остане извън състава за настоящия лагер и да чака нова възможност за повиквателна през март 2027 година.

Свързани статии:

Hационалният отбор на България по футбол стартира подготовката си преди мачовете с Исландия и Естония в неделя
Hационалният отбор на България по футбол стартира подготовката си преди мачовете с Исландия и Естония в неделя
България приема Исландия на 13 ноември в Пловдив и гостува на...
Чете се за: 01:50 мин.
Атанас Рибарски не повика Кристиан Димитров и Светослав Вуцов за мачовете с Исландия и Естония
Атанас Рибарски не повика Кристиан Димитров и Светослав Вуцов за мачовете с Исландия и Естония
"Лъвовете" посрещат исландците на стадион "Христо Ботев" в Пловдив...
Чете се за: 02:40 мин.
#Симеон Шишков #Национален отбор на България по футбол мъже

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар 2026 в ефира на БНТ
1
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар 2026 в ефира на БНТ
На 34 години почина актьорът Борис Кашев
2
На 34 години почина актьорът Борис Кашев
Две са тежките катастрофи на АМ "Тракия" - в посока София и Бургас, задействаха BG-ALERT
3
Две са тежките катастрофи на АМ "Тракия" - в посока София...
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
4
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Тежка верижна катастрофа с десетки автомобили затвори АМ „Тракия“ край Зимница
5
Тежка верижна катастрофа с десетки автомобили затвори АМ...
Жена загина при тежка катастрофа на АМ "Тракия" край Камено, движението е спряно
6
Жена загина при тежка катастрофа на АМ "Тракия" край...

Най-четени

Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда проектобюджетът на ДОО
1
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда...
Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва в края на ноември
2
Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва...
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в Пампорово и в района на Рожен
3
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в...
Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно
4
Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар 2026 в ефира на БНТ
5
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар 2026 в ефира на БНТ
Почина основателят на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев
6
Почина основателят на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев

Още от: Лига на нациите

Испания остана без Ламин Ямал и Микел Оярсабал за гостуването на Чехия
Испания остана без Ламин Ямал и Микел Оярсабал за гостуването на Чехия
Hационалният отбор на България по футбол стартира подготовката си преди мачовете с Исландия и Естония в неделя Hационалният отбор на България по футбол стартира подготовката си преди мачовете с Исландия и Естония в неделя
Чете се за: 01:50 мин.
Ясен е съставът на ЦСКА за гостуването на Панатинайкос Ясен е съставът на ЦСКА за гостуването на Панатинайкос
Чете се за: 01:05 мин.
Естония излиза с петима нови играчи за последните два мача от Лигата на нациите през ноември Естония излиза с петима нови играчи за последните два мача от Лигата на нациите през ноември
Чете се за: 05:37 мин.
Сърбия приема Германия в Лигата на нациите пред празни Сърбия приема Германия в Лигата на нациите пред празни
Чете се за: 00:45 мин.
Как само за няколко дни Зинедин Зидан спечели всички фенове на „сините“ Как само за няколко дни Зинедин Зидан спечели всички фенове на „сините“
Чете се за: 04:47 мин.

Водещи новини

86 превозни средства са участвали във верижната катастрофа край Зимница
86 превозни средства са участвали във верижната катастрофа край...
Чете се за: 06:22 мин.
У нас
Премиерът Румен Радев за тежката катастрофа край Зимница: 11 загинали и 48 ранени Премиерът Румен Радев за тежката катастрофа край Зимница: 11 загинали и 48 ранени
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Магистрала "Тракия" остава затворена в двете посоки в района на Ямбол, видимостта е намалена Магистрала "Тракия" остава затворена в двете посоки в района на Ямбол, видимостта е намалена
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Създаден е извънреден щаб заради тежката верижна катастрофа край Зимница Създаден е извънреден щаб заради тежката верижна катастрофа край Зимница
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Премиерът Радев призова за спиране на огъня в Черно море, Урсула...
Чете се за: 06:12 мин.
У нас
Иван Василев: Съкратени са 200 служители в Министерството на...
Чете се за: 10:00 мин.
У нас
Промените в данъчното законодателство: Пакетът влиза за обсъждане...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Жители на столичния квартал „Хаджи Димитър“ притеснени...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ