Симеон Шишков ще пропусне мача на България срещу Исландия заради наказание

Защитникът на Лудогорец получи първата си повиквателна за мъжкия национален отбор, но ще бъде на разположение за гостуването на Естония
Защитникът на Лудогорец Симеон Шишков няма да може да вземе участие в предстоящото домакинство на България срещу Исландия заради наказание, получено по време на участието му в младежкия национален отбор, съобщава "Мач Телеграф“.
Младият футболист попадна за първи път в състава на мъжкия национален тим след повиквателна от временния селекционер Атанас Рибарски. Добрите му изяви с екипа на Лудогорец от началото на сезона му осигуриха място сред избраниците на специалиста.
Шишков се възползва от правилото за задължително участие на български футболист до 23 години в първенството и постепенно се утвърди в състава на разградчани. До момента той има 12 мача и 2 асистенции през настоящата кампания.
Въпреки доброто си представяне левият защитник няма да може да дебютира за България срещу Исландия. Причината е директният червен картон, който получи при загубата на младежкия национален отбор от Шотландия в Пазарджик.
За нарушението Шишков е санкциониран с лишаване от състезателни права за един двубой, като наказанието му ще бъде изтърпяно именно в предстоящата среща на представителния тим.
Това ще принуди Атанас Рибарски да потърси друг вариант за левия фланг на защитата. Сред възможностите пред временния селекционер са Димитър Велковски и Християн Петров.
Очаква се Шишков да бъде на разположение за гостуването на Естония на 16 февруари, когато ще има възможност да запише първите си минути с националната фланелка при мъжете.
Първоначално е съществувала вероятност защитникът да получи по-тежка санкция за директния червен картон. При наказание от повече от един мач той е можело да остане извън състава за настоящия лагер и да чака нова възможност за повиквателна през март 2027 година.