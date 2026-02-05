Слави Трифонов за случая "Петрохан": Мафията убива така

Мафията убива така, каза председателят на „Има такъв народ“ Слави Трифонов относно случая с трите открити тела с огнестрелни рани в хижа в близост до прохода Петрохан. Трифонов коментира темата в профила си в Тик-Ток.

Според Трифонов това са „мафиотски убийства“. „Това е екзекуция – по този начин убити, така подредени“, каза още Трифонов. „Там има нещо, което сега българската правосъдна система и рестриктивните органи трябва да установят какво е точно", заяви Трифонов.

„Кой е дал тази недвижима собственост – г-н (Борислав - бел.ав.) Сандов. Какъв е бил тогава – министър. На какъв се прави сега като говори разни глупости, той им го е дал това на тези хора – това е негова отговорност. Кой е основният им спонсор – г-н (Васил - бел.ав.) Терзиев, който сега е кметът (на София - бел.ав.). А той на какъв се прави“, коментира Трифонов. И Сандов, и Терзиев трябва да отговорят. Какви са те – от „Продължаваме промяната - Демократична България“ (ПП-ДБ). ПП-ДБ трябва да отговарят – какво правят там, каза още Трифонов.

Телата бяха открити на 2 февруари. „На място бяха открити три тела, които са с огнестрелни рани“, каза за случая директорът на Главна дирекция „Национална полиция“ главен комисар Захари Васков.

За случая „Петрохан“ се издирва Ивайло Калушев, но не мога да кажа докъде е стигнало издирването, каза вчера изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов в Батановци, община Перник. Не изключваме той също да не е сред живите. Изпратил е съобщение на майка си с извод, че сам е опитал да посегне на живота си, каза още Сарафов.

Председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ Деньо Денев съобщи, че преди две години ДАНС е извършила проверка по сигнал от гражданин за дейността на неправителствената организация, свързана със случая „Петрохан“. В хода на разследването са установени данни за престъпление, а резултатите от проверката са изпратени на прокуратурата, допълни той. Сигналът съдържа твърдения за сексуални посегателства над малолетни и непълнолетни лица, паравоенни структури, които са се разположили на територията на въпросната хижа и за дейност като на секта - да кажем отклонение от общоприетите религиозни възгледи”, каза Денев.

Кметът на София Васил Терзиев заяви вчера, че е познавал лично жертвите край Петрохан - Иво, Дечо и Пламен.

„Всички, които сме имали досег с тях, можем да кажем едно и също: добри, скромно живеещи хора, избрали да водят битка с неравен и често брутален враг. Какво точно е довело до трагедията - никой от нас не знае. Но това, което се случва сега, е свинщина“, коментира столичният кмет.

Борислав Сандов призова да се оповестят сигналите на организацията на загиналите в Петрохан, с цел идентифициране на мотиви за отмъщение.