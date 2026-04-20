След напрежението при грешно пломбирани чували: Почти 100% обработени протоколите в Хасково

Напрежение с отчитането на вота в Хасково. Заради погрешно запечатани чували процесът там беше забавен, а това изнерви мнозина от чакащите на опашките за предаването на бюлетините и протоколите.

Тежка изборна нощ на голямото отчитане в Хасково. Подобно на ситуацията в Кърджали и тук се наложи, но забележете цели 20 комисии главно от Община Маджарово да бъдат събирани отново. Някой се наложи да пътуват цели 70 километра след като цял ден са работили, за да бъдат отворени погрешно пломбирани чували, в които по принцип трябва и по указания да се съхраняват само попълнените и празните бюлетини. Но масово в Община Маджарово се оказва, че вътре са сложили пликовите със самите протоколи, с резултатите, дори техниката за видеонаблюдение и на край са поставили пломбата. Така като идват тук и чакат на опашка няма какво да предадат на комисията като резултати. Наложи се и полиция да се включи в издирването на някои от членовете, които или бяха заспали или не вдигаха телефоните си.

Ситуацията вече е овладяна преди минути си тръгна и последната секция, която трябваше да си предаде резултатите. Тук са обработени почти на 100%.