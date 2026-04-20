БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
ЦИК с междинни резултати: Кои партии влизат в парламента?
В развитие

БЪЛГАРИЯ ГЛАСУВА

След напрежението при грешно пломбирани чували: Почти 100% обработени протоколите в Хасково

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Николай Райшинов
A+ A-
13057
Чете се за: 02:15 мин.
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Напрежение с отчитането на вота в Хасково. Заради погрешно запечатани чували процесът там беше забавен, а това изнерви мнозина от чакащите на опашките за предаването на бюлетините и протоколите.

Тежка изборна нощ на голямото отчитане в Хасково. Подобно на ситуацията в Кърджали и тук се наложи, но забележете цели 20 комисии главно от Община Маджарово да бъдат събирани отново. Някой се наложи да пътуват цели 70 километра след като цял ден са работили, за да бъдат отворени погрешно пломбирани чували, в които по принцип трябва и по указания да се съхраняват само попълнените и празните бюлетини. Но масово в Община Маджарово се оказва, че вътре са сложили пликовите със самите протоколи, с резултатите, дори техниката за видеонаблюдение и на край са поставили пломбата. Така като идват тук и чакат на опашка няма какво да предадат на комисията като резултати. Наложи се и полиция да се включи в издирването на някои от членовете, които или бяха заспали или не вдигаха телефоните си.

Ситуацията вече е овладяна преди минути си тръгна и последната секция, която трябваше да си предаде резултатите. Тук са обработени почти на 100%.

"Тия пломби ги нямаше преди, аз съм 20 години в тия избори, такова нещо не е имало. Стресираха ме, веднага ставам и сякаш заминавам с някаква линейка тук? Стрес какъв ми се получи? Кръвното ми се вдигна."

"Белият чувал - пломбата трябва да се среже, наложи се да викаме колегите от Маджарово, от Горне поле, от Бориславци, да идват още веднъж тук до Хасково за тази пломба да я отворим, а сега ги няма да отворят пломбата. И ни заплашваха непрекъснато с полиция."

#19 април 2026 #обранотка протоколи #парламентарни избори 2026 #България гласува #Хасково

Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ