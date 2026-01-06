След въвеждането на еврото: Координационният център с първи брифинг за новата валута
Координационният център към Механизма за еврото с първи брифинг след смяната на валутата у нас. Той ще се проведе днес в сградата на Министерския съвет.
Координационният център за еврото беше създаден на последното заседание на кабинета в оставка в края на 2025 година.
Основната задача на звеното е да следи проверките и проблемите на бизнеса и гражданите при смяната на лева с евро.
Освен това ще информира обществеността относно резултатите от наблюдението и контрола, както и относно сигурността и обществения ред във връзка с въвеждането на еврото.