След въвеждането на еврото: Координационният център с първи брифинг за новата валута

Координационният център към Механизма за еврото с първи брифинг след смяната на валутата у нас. Той ще се проведе днес в сградата на Министерския съвет.

Координационният център за еврото беше създаден на последното заседание на кабинета в оставка в края на 2025 година.

Основната задача на звеното е да следи проверките и проблемите на бизнеса и гражданите при смяната на лева с евро.

Освен това ще информира обществеността относно резултатите от наблюдението и контрола, както и относно сигурността и обществения ред във връзка с въвеждането на еврото.