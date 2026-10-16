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Сонай Картал се класира за първи път на полуфинал на турнир от сериите WТА 1000

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Британката елиминира Елина Свитолина и в спор за място на финала ще се изправи срещу Йелена Остапенко (Латвия),

Сонай Картал се класира за първи път на полуфинал на турнир от сериите WТА 1000
Снимка: БТА
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Сонай Картал се класира за първи път на полуфинал на турнир от сериите wТА 1000 след трисетов успех срещу петата поставена Елина Свитолина (Украйна) в китайския град Ухан.

24-годишната състезателка, за която това е едва трето участие след шестмесечно отсъствие заради контузия, се възползва от първия си мачбол и спечели срещата с 6:2, 2:6, 6:4 за малко над два часа на корта.

Победата е най-значимата за 170-ата в света Картал и е втора в кариерата ѝ срещу тенисистка от топ 10, след като преди година надигра рускинята Мира Андреева в три сета в Пекин.

"Въпреки че спечелих първия сет по доста комфортен начин, знаех, че тя е страхотен боец и че няма да съм в безопасност до последната точка. Много съм горда от увереността, която показах в мача и мисля, че бях много уверена през цялото време. Навлизам в нова територия през тази седмица", заяви Картал след успеха.

В спор за място на финала британката ще се изправи срещу Йелена Остапенко (Латвия), която победи 11-ата поставена Диана Шнайдер (Русия) със 7:6(6), 6:1.

Финалистката от "Ролан Гарос" Мая Хвалинска (Полша), поставена под номер 16, спечели срещу Мария Сакари (Гърция) с 6:0, 3:6, 7:5 и в полуфиналната фаза очаква победителката от двубоя между седмата поставена Ига Швьонтек (Полша) и Ан Ли (САЩ).

#тенис турнир в Ухан 2026 #Сонай Картал #Елина Свитолина

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