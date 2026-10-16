Британката елиминира Елина Свитолина и в спор за място на финала ще се изправи срещу Йелена Остапенко (Латвия),
Сонай Картал се класира за първи път на полуфинал на турнир от сериите wТА 1000 след трисетов успех срещу петата поставена Елина Свитолина (Украйна) в китайския град Ухан.
24-годишната състезателка, за която това е едва трето участие след шестмесечно отсъствие заради контузия, се възползва от първия си мачбол и спечели срещата с 6:2, 2:6, 6:4 за малко над два часа на корта.
Победата е най-значимата за 170-ата в света Картал и е втора в кариерата ѝ срещу тенисистка от топ 10, след като преди година надигра рускинята Мира Андреева в три сета в Пекин.
"Въпреки че спечелих първия сет по доста комфортен начин, знаех, че тя е страхотен боец и че няма да съм в безопасност до последната точка. Много съм горда от увереността, която показах в мача и мисля, че бях много уверена през цялото време. Навлизам в нова територия през тази седмица", заяви Картал след успеха.
В спор за място на финала британката ще се изправи срещу Йелена Остапенко (Латвия), която победи 11-ата поставена Диана Шнайдер (Русия) със 7:6(6), 6:1.
Финалистката от "Ролан Гарос" Мая Хвалинска (Полша), поставена под номер 16, спечели срещу Мария Сакари (Гърция) с 6:0, 3:6, 7:5 и в полуфиналната фаза очаква победителката от двубоя между седмата поставена Ига Швьонтек (Полша) и Ан Ли (САЩ).