Спокойно върви предаването на протоколите в София

Започна приемането на протоколите на секционните избирателни комисии в София.

Организацията в "Арена 8888" е добра и за час се обработват около 60 протокола, съобщи за БНТ председателят на 23-та Районна избирателна комисия Полина Витанова.

Ако продължи предаването на протоколите в същото темпо, около 10.00 ч. сутринта процесът ще приключи.

Час и половина по-късно започна предаването на протоколите, като една от причините е по-високата избирателна активност. Представители на СИК са преминали през сериозно обучение и имат по-високо възнаграждение.

