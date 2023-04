Спортисти от Русия и Беларус ще участват на световното първенство по таекуондо

Спортистите от Русия и Беларус ще вземат участие на започващото следващия месец световно първенство по таекуондо, след като международната федерация ги допусна като неутрални. Това съобщава агенция Ройтерс.

Подобни стъпки предприеха и федерациите по тенис на маса, фехтовка и джудо.

Международната асоциация по таекуондо обяви, че неутралитетът на спортистите от Русия и Беларус ще бъде стриктен. Централата, която е базирана в Република Корея, ще следва всички препоръки на Международния олимпийски комитет (МОК).

World Taekwondo Council approves participation of Individual Neutral Athletes and Support Personnel at World Taekwondo promoted Championships https://t.co/l9xjQpfUrp